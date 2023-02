NBA: los Lakers logran traspasar a Russell Westbrook en un triple intercambio

El libro de traspasos en esta temporada NBA se mantiene activo hasta el último momento y una de las acciones finales fue la salida de Russell Westbrook de Lakers.

Durante las últimas horas se han anunciado importantes movimientos entre diferentes franquicias. Son varios los jugadores que llegan a un nuevo equipo para ser un gran aporte y también para mejorar su nivel individual.

En el caso de Los Ángeles, ya hace varios meses que se viene especulando con el traspaso de ‘Russ’, quien no ha tenido un buen rendimiento con los oro y púrpura.

Finalmente, luego de muchos rumores y posibles candidatos, los angelinos aceptaron una oferta que involucra a otros dos equipos, los Jazz y los Timberwolves.

Dentro de esta operación a tres bandas, el traspaso principal es el de Westbrook a Utah. Además, Juan Toscano y Damian Jones también pasan de los Lakers a la escuadra de Salt Lake City. A esto se le suma un pick de primera ronda.

Por otra parte, Minnesota recibe a Mike Conley y Nickeil Alexander Walker, ambos provenientes desde los Jazz. La propuesta también incluye tres selecciones de draft de segunda ronda.

A los Lakers llegarán Jarred Vanderbilt y Malik Beasley, ambos proveniente de Utah, mientras que D’Angelo Russell arriba desde los Timberwolves.

Breaking: The Lakers are finalizing deal to land D’Angelo Russell, Malik Beasley and Jarred Vanderbilt.

The Jazz will send Mike Conley and picks to the Timberwolves, while Russell Westbrook and a lightly protected 2027 LA first-round pick head to the Jazz, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/Fav40iF5pI

— ESPN (@espn) February 9, 2023