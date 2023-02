NBA All-Star Game 2023: Team Giannis se impuso al Team LeBron

La noche del pasado domingo 19 de febrero se disputó el esperado NBA All-Star Game 2023 con un básquetbol de primer nivel que no decepcionó.

Luego de que se desarrollaran otros partidos especiales y los diferentes concursos de talentos, llegó el día del plato de fondo, el Juego de las Estrellas.

Para esta ocasión se midieron en cancha el Team LeBron y el Team Giannis. Ambos combinados fueron liderados por una figura destacada de la actual temporada regular.

Una novedad que se presentó para esta edición del All-Star es que los capitanes eligieron a sus jugadores en un draft realizado la misma noche.

Con aquella selección, los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

El Vivint Smart Home Arena, la casa de los Utah Jazz, fue el escenario donde se dieron cita los jugadores más destacados de la actual temporada de la NBA.

Más allá de la presencia de diferentes figuras, los ojos y los flashes estaban puestos en LeBron James, quien aún disfruta de su récord como el máximo anotador histórico de la liga.

Sin embargo, el triunfo se lo quedó el Team Giannis por un marcador final de 175 – 184. El segundo y el tercer cuarto fueron clave para el equipo comandado por la estrella de los Bukcs.

Como es costumbre en el NBA All-Star Game, se premió al mejor jugador del partido y en esta edición 2023 no fue la excepción.

Jayson Tatum fue elegido como el Most Valuable Player. El jugador de Boston Celtics, que fue drafteado para el Team Giannis, destacó con una gran actuación.

El alero fue el máximo anotador de la noche con 55 puntos, siendo clave para conseguir el triunfo en el Juego de las Estrellas. Además, destacó con 10 rebotes y 6 asistencias.

🏆 @jaytatum0 hoists the Kobe Bryant Trophy for the #KiaAllStarMVP!

55 PTS, #NBAAllStar Game record pic.twitter.com/p0HM0kFaXa

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 20, 2023