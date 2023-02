Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 16 de febrero

La acción de la temporada regular 2022-23 en la NBA sigue a un gran nivel y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay varios resultados que revisar tras la jornada de miércoles.

En el Barclays Center, los Nets triunfaron ante los Heat. Los de Brooklyn consiguieron una nueva victoria y siguen quintos en la Conferencia Este con un global de 34-24. En tanto, los miamenses cayeron al séptimo lugar de la misma clasificación con un 32-27.

Otro cruce atractivo del Este fue el de los 76ers con los Cavaliers. Los de Filadelfia se quedaron con el triunfo, se mantienen terceros con un 38-19. Por su parte, los de Ohio quedaron con un 38-23 manteniendo su cuarta posición.

Pasado la medianoche, los Lakers consiguieron una importante victoria ante los Pelicans y aumentaron su registro, aunque sigue siendo un mal 27-32 que los posiciona decimoterceros en la Conferencia Oeste. Los de Nueva Orleans cayeron al octavo puesto de la misma tabla con un 30-29.

Para esta jornada de jueves, la programación de la NBA llega con una cartelera de tres partidos. Si bien es una cantidad menor, la calidad y emoción siempre promete el máximo.

Los Bucks y los Bulls protagonizarán un atractivo encuentro dentro de la Conferencia Este. Chicago se presenta onceavo con un 26-32, mientras que Milwaukee llega como segundo con un récord de 40-17

En la Conferencia Oeste, las emociones llegarán por parte de los Suns y los Clippers. Los de Arizona quieren mejorar su 32-27 con el que son cuartos. Pero los angelinos no pondrán las cosas fáciles, ya que intentarán lo propio para su 32-28 con el que ocupan la plaza n°5.

Horarios:

