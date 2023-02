Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 15 de febrero

La temporada regular de la NBA continúa en desarrollo y para esta noche nos ofrece una cartelera con nuevos partidos. Pero también hay importantes resultados para revisar tras la jornada de martes.

En uno de los duelos más atractivos y especial para la Conferencia Este, los Bucks se impusieron a los Celtics. Los de Milwaukee alcanzaron un global de 40-17 con el que siguen segundos, aunque cada vez más cerca de Boston, que lidera con un 41-17.

Más tarde, en Arizona, los Suns derrotaron a los Kings y se mantienen cuartos en la Conferencia Oeste, aunque ahora con un mejor 32-27. En tanto, los visitantes siguen siendo terceros de la misma tabla, pero con un peor 32-25.

Cerrando la jornada, los Clippers vencieron a los Warriors. Los Ángeles lograron subir al quinto lugar del lado Oeste con una marca de 32-28, mientras que Golden State no se mueve de la plaza n°9 de la misma clasificación con un irregular 29-29.

Resultados:

He's the 4th player since 1973-74 to reach these thresholds! pic.twitter.com/nk67OMnCS6

Jakob Poeltl in the Raptors win…

Para este miércoles 15 de febrero la NBA llega con una nutrida cartelera de 10 partidos que mantendrán en alto la emoción y competitividad de la liga.

En el Barclays Center, los Nets se enfrentarán a los Heat en un atractivo cruce dentro de la Conferencia Este. Los de Brooklyn son quintos con un 33-24 y los miamenses son sextos con un 32-26.

A la misma hora, y en la misma clasificación, los 76ers se medirán con los Cavaliers. Philadelphia se presenta como tercero con una marca de 37-19, mientras que Cleveland llega como cuarto con un 28-22.

Pasado la medianoche, los Lakers recibirán a lo Pelicans. Los angelinos necesitan mejorar su registro de 26-32 para subir de la compleja decimotercera posición de la Conferencia Oeste. Pero al frente tendrán a un equipo de Nueva Orleans que es séptimo en la misma tabla con un 30-28 y que no pondrá las cosas fáciles.

Wednesday night's slate on ESPN and the NBA App…

▪️ 3 vs. 4 in the East

▪️ Luka and Kyrie visit Jokichttps://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/jPXnsI4VMV

— NBA (@NBA) February 15, 2023