NBA All-Star 2023: conoce los participantes para las competencias

Este fin de semana se celebrará el NBA All-Star 2023 y durante las últimas jornadas se confirmaron a los participantes de cada competencia.

Como cada año, la temporada regular de la liga tiene un parón para desarrollar esta verdadera fiesta del mejor básquetbol del mundo.

Son tres días de un show deportivo de primer nivel, con diferentes actividades acrobáticas y de talento, además de los partidos de exhibición.

Hace un par de semanas ya se confirmaron a los titulares y suplentes para el Juego de las Estrellas. Sin embargo, la lista se tuvo que actualizar debido a las lesiones.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks (Conferencia Este) y LeBron James de Los Ángeles Lakers(Conferencia Oeste) son los capitanes que deberán draftear a su equipo en la misma jornada.

