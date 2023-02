Rising Stars Challenge NBA: conoce los detalles y el formato para esta edición 2023

Esta semana se dieron a conocer los detalles sobre la edición 2023 de Rising Stars Challenge de la NBA, confirmando a los jugadores y entrenadores.

Cada vez falta menos para el fin de semana del All-Star y poco a poco se va dando forma al gran espectáculo dentro de la temporada regular que mantiene expectantes a los fanáticos.

Una vez más, el partido de exhibición entre los mejores jugadores de primer año (rookies) y segundo año de la liga, y jugadores jóvenes de la G-League, se tomarán la noche de viernes.

Varios jugadores de renombre han triunfado en versiones pasadas de este juego, como Kevin Durant, Allen Iverson, Carmelo Anthony y Kyrie Irving; todos elegidos MVP del encuentro.

Ahora, luego de que el martes se diera a conocer la lista de los seleccionados, aumenta la expectación sobre los nuevos talentos para ver quién se impondrá como el jugador más valioso.

El Rising Stars Challenge contará con 28 jugadores: 11 novatos de la NBA, 10 jugadores de segunda temporada y siete de la G League. Revisa el listado a continuación:

Al igual que en la última edición, este Rising Stars se desarrollará con un formato de torneo en el que participarán cuatro equipos en total.

Cada combinado recibe el nombre de su entrenador, excepto la G-League, que se separa como liga. Los entrenadores son: Pau Gasol, Joakim Noah, Deron Williams y Jason Terry.

Team Pau, Team Joakim y Team Deron realizarán el draft con los 21 jugadores provenientes de la NBA. En tanto, los basquetbolistas de la G-League estarán bajo la dirección de Terry.

La primera llave (semifinales) las ganará el equipo que llegue primero a 40 puntos, mientras que la final se disputará a 25 puntos.

El NBA All-Star 2023 será realizará en Salt Lake City y comenzará, con todas sus actividades para el fin de semana, el viernes 17 y terminará el domingo 19 de febrero.

Precisamente en la primera jornada, el viernes, se llevará a cabo la exhibición del Rising Stars y comenzará a las 23:00 (hora chilena).

Jordan Rising Stars will feature a mini-tournament with four teams and three games. Each game will be played to a Final Target Score. Honorary coaches are Pau Gasol, Joakim Noah, Jason Terry and Deron Williams.

Complete details: https://t.co/o8A18LuQlR

More on the format ⬇️ pic.twitter.com/DAXkqnovn3

— NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2023