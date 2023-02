Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 14 de febrero

La temporada regular 2022-23 de la NBA sigue en marcha y para esta noche llega con una cartelera de nuevos partidos. Además, hay varios resultados que revisar tras la jornada de lunes.

En el duelo neoyorquino, los Knicks derrotaron a los Nets en calidad de local y alcanzaron un global de 32-27 con el que se mantienen séptimos en la Conferencia Este. Los de Brooklyn quedaron con un 33-24 y siguen siendo cuartos en la misma clasificación.

Pasado la medianoche, los Warriors se impusieron a los Wizards y pudieron inclinar la balanza a su favor con un 29-28, siendo novenos de la Conferencia Oeste. En tanto, los capitalinos cayeron al décimo puesto en el lado este con un 26-30.

Otro de los últimos partidos terminó con victoria de los Trail Blazers sobre los Lakers. Portland pudo subir al onceavo lugar del Oeste con un 28-29, mientras que los angelinos siguen decimoterceros con un mal registro de 26-32.

Damian Lillard went off for 30 first-half PTS en route to his 11th 40+ PT performance of the season! pic.twitter.com/fbofjEeaLI

Para este martes 14 de febrero, la NBA nos ofrece una cartelera de cinco partidos que mantendrá en alto la emoción de la liga.

Uno de los primeros, y más atractivos enfrentamientos, será el de los Bucks contra los Celtics; el segundo contra el primero de la Conferencia Este. Milwaukee se presenta como escolta con un 39-17 y Boston lidera con un 41-16.

Más tarde en Arizona, los Suns se medirán ante los Kings. Los locales esperan incrementar su marca de 31-27 que los posiciona cuartos en la Conferencia Oeste. Pero los de Sacramento no pondrán las cosas fáciles, ya que buscarán la victoria para mejorar su 32-24 con el que marchan terceros en la misma tabla.

Cerrando la jornada, los Warriors volverán a la acción, esta vez para visitar a los Clippers que son sextos en el lado Oeste con un 31-28.

Horarios:

Tuesday night's slate on TNT and the NBA App…

🔥 Top 2 teams BOS, MIL face off

🔥 3 vs. 4 in West in SAC, PHX

🔥 Dame: 40 last night (37.5 PPG last 17)https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/QOPU3UrwDJ

— NBA (@NBA) February 14, 2023