Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 13 de febrero

Comienza una nueva semana en la temporada regular 2022-23 de la NBA y para este lunes la programación llega con una nutrida cartelera de partidos. Además, hay un par de resultados que revisar tras la jornada dominical.

El cruce más atractivo de la noche fue entre los Celtics y los Grizzlies. Los de Massachusetts se quedaron con la victoria y llegaron a un récord de 41-16 con el que lideran la Conferencia Este. Por su parte, los ‘Osos’ quedaron con un 34-22 y se mantienen segundos en el Oeste.

En Canadá, los Raptors derrotaron a los Pistons y subieron a la décima posición del lado Este con un 27-31. En tanto, los de Michigan empeoraron su momento, siendo penúltimos de la misma tabla con un 15-43.

Resultados:

"This feels like a playoff game."

Fun way to start super Sunday… get to ABC for the 4th quarter! pic.twitter.com/XFlvVFdZUv

— NBA (@NBA) February 12, 2023