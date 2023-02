Cartelera NBA: revisa los partidos para este domingo 12 de febrero

Este domingo se cierra una nueva semana en la temporada regular de la NBA y la programación nos ofrece una cartelera con dos nuevos partidos. Además, hay varios resultados que revisar tras la noche de sabatina.

En un atractivo cruce de la Conferencia Este, los Nets cayeron ante la visita de los 76ers y se mantienen quintos, aunque ahora con un global de 33-23. Por su parte, los de Filadelfia alcanzaron un 36-19 y son terceros.

Los Cavaliers derrotaron a los Bulls e incrementaron su marca a un 37-22 con la que son cuartos en el Este. Los Toros cayeron al décimo lugar de la misma tabla con un 26-30.

Uno de los partidos más llamativos de la jornada fue el de los Warriors contra los Lakers. Los vigentes campeones no pudieron celebrar en casa y bajaron al noveno lugar de la Conferencia Oeste con un récord de 28-28. En tanto, los angelinos consiguieron una importante victoria aunque sigue complicados como decimoterceros de la misma clasificación con un 26-31.

Jalen Brunson in the Knicks W:

38 points

3 rebounds

5 assists

For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/Z2EoXj3L1t pic.twitter.com/yDItOA74ab

— NBA (@NBA) February 12, 2023