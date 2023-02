Cartelera NBA: revisa los partidos para este sábado 11 de febrero

La NBA no se detiene y para este sábado 11 de febrero nos ofrece una cartelera de nuevos partidos. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada del viernes.

En el TD Garden, los Celtics vencieron a los Hornets y siguen liderando la Conferencia Este, ahora con un 40-16, mientras que los de Carolina del Norte cayeron al último puesto de la misma tabla con un mal registro de 15-41.

Más tarde, los Grizzlies se impusieron cómodamente ante los Timberwolves. Memphis sigue aumentando su global que de momento lo mantiene segundo en la Conferencia Oeste con un 34-21. En tanto, Minnesota cayó al noveno lugar de la misma clasificación con un 30-29.

Otro cruce atractivo en el lado Oeste fue el de los Kings con los Mavericks. Dallas se quedó con la victoria, pero ambos mantuvieron sus puestos; los de California son terceros, ahora con un 34-21 y los texanos siguen cuartos, ahora con un 31-26.

La acción de la NBA sigue en lo más alto durante este fin de semana y nos ofrece una cartelera de nueve partidos para disfrutar del mejor básquetbol del mundo.

En la Conferencia Este se dará un atractivo enfrentamiento entre los Nets y los 76ers. Los neoyorquinos quieren incrementar su marca de 33-22 que los posiciona quintos, pero los de Pensilvania no pondrán las cosas fáciles, ya que buscarán lo propio para su 35-19 con el que son terceros.

Más tarde, los Cavaliers recibirán a los Bulls. Los de Ohio intentarán aumentar su 36-22 con el que son cuartos en el lado Este, mientras que los Toros siguen dando lucha como novenos de la misma tabla con irregular récord de 26-29.

Uno de los partidos más atractivos llega desde la Conferencia Oeste, con los Warriors recibiendo a los Lakers. Golden State se presenta como séptimo con un 28-27. Los Ángeles llega con un 25-31 siendo decimoterceros.

