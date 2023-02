NBA All-Star Game: se anunciaron los jugadores para reemplazar a los lesionados

Durante esta semana se dieron a conocer a los jugadores que formarán parte del NBA All-Star Game en reemplazo de los lesionados que no podrán estar presentes.

Cada vez falta menos para el Juego de las Estrellas de este año y los basquetbolistas se preparan para una gran exhibición y entregar un espectáculo de primer nivel.

Todos quieren formar parte de este selectivo grupo de jugadores que destacan como los mejores de la liga. Sin embargo, hay algunos que no llegarán a la cita a pesar de haber sido elegidos.

Siempre hay más de alguno que queda fuera y este 2023 no fue la excepción. Pero también resulta negativo para el show si se tiene en cuenta quiénes son los lesionados.

Para esta edición no estarán presentes Stephen Curry (Warriors) , Zion Williamson (Pelicans) y Kevin Durant (Suns); dos de la Conferencia Oeste y uno del Este, respectivamente. Hay que recordar que al momento de entregar la nómina ‘KD’ era parte de los Nets.

Desde la NBA ya tomaron la decisión y dieron a conocer quiénes reemplazarán a los lesionados en los equipos titulares para el NBA All-Star Game 2023. Se trata de Joel Embiid (76ers), Lauri Markkanen (Jazz) y Ja Morant (Grizzlies).

Además, con este movimiento se tuvieron que sumar otros basquetbolistas a la citación. Los elegidos fueron Anthony Edwards (Timberwolves), De’Aaron Fox (Kings) y Pascal Siakam (Raptors).

Con esto también se destaca que será la primera participación en un All-Star Game para Edwards y Fox, de 21 y 25 años respectivamente.