NBA: presentan nueva modalidad para el draft del All-Star Game

Cada vez falta menos para vivir una nueva versión del NBA All-Star Game y durante esta semana se presentaron importantes cambios para el draft.

La edición de este año 2023 llega con una innovación respecto a la elección de los jugadores. Como suelen ser este tipo de cambios, la razón apunta a una mayor espectacularidad e incrementar el show.

Por primera vez desde que se implementó el formato de los capitanes para un draft, la selección de las estrellas se llevará a cabo la misma noche del partido.

Además de modificación respecto al día, también se anunció que el proceso se transmitirá en vivo. Por otra parte, el juego comenzará 30 minutos más tarde de lo habitual.

The @NBA and @TheNBPA announced today that TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 p.m. ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/heWwh4k8MR

— NBA Communications (@NBAPR) January 25, 2023