Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 10 de febrero

La acción de la NBA no se detiene y para la noche de este viernes nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos que mantendrán en alto la emoción. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada del jueves.

En un atractivo cruce para la Conferencia Este, los Nets derrotaron a los Bulls y alcanzaron un global de 33-22 que los mantiene quintos. En tanto, los Toros son novenos con un irregular 26-29.

Los Lakers cayeron como locales ante los Bucks y su marca sigue empeorando, ahora quedando en un 25-31 en la decimotercera posición de la Conferencia Oeste. Por su parte, los de Wisconsin siguen firmes y recortando distancia como segundos en el Este con un 38-17.

Para esta jornada, e iniciar el fin de semana con mucho básquetbol, la programación de la NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 11 partidos.

El Bankers Life Fieldhouse albergará el cruce entre los Pacers y los Suns. Los de Indianápolis quieren mejorar su registro de 25-31 que los tiene doceavos en el Este, pero los de Arizona no pondrán las cosas fáciles, ya que irán en búsqueda de la victoria para incrementar su 30-27 con el que son sextos en el Oeste.

Los Celtics recibirán a los Hornets y esperan dar otro paso firme en lo más alto de la Conferencia Este, donde lideran con un 39-16. Al frente, Charlotte pare un rival simple, ya que son penúltimos en la misma tabla con un mal récord de 15-41.

Más tarde, los Grizzlies se medirán ante los Timberwolves. Memphis se presenta con un global de 33-21 en el segundo lugar de la Conferencia Oeste, mientras que Minnesota llega con un 30-28 en la octava plaza de la misma clasificación.

Uno de los últimos partidos tendrá especial importancia para el lado Oeste, ya que se enfrentan el tercero con el cuarto; los Kings con los Mavericks. Los de California son terceros y quieren aumentar su 31-23, pero los de Texas intentarán hacer lo propio con un 30-26.

