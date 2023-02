NBA: Trae Young mantiene un registro único con sus anotaciones y asistencias

En la recién pasada noche de jueves de la NBA, Trae Young tuvo una gran actuación que le permitió alcanzar una marca única de anotaciones y asistencias.

Los Hawks se impusieron ante los Suns en el State Farm Arena, sumando una victoria que nuevamente tuvo como pieza clave al base de 24 años.

El texano es la máxima estrella de Atlanta y el principal responsable de que puedan dar competencia partido a partido. Anoche fue el máximo anotador del encuentro, con 36 puntos. Además, aportó con 12 asistencias y ganó 7 rebotes.

Gracias a su capacidad ofensiva, el marcador final se inclinó 116 – 107 a favor de los de Georgia, quedando con un global de 28-28, en la octava posición de la Conferencia Oeste.

