Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 9 de febrero

La NBA no se detiene y para la noche de este jueves 9 de febrero nos ofrece una cartelera con atractivos partidos. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada de miércoles.

En el TD Garden, los Celtics vencieron a los 76ers e incrementaron su global a un 39-16 que los mantiene en lo más alto de la Conferencia Este. Por su parte, los de Filadelfia siguen terceros en la misma tabla, ahora con un 34-19.

Pasado la medianoche, los Trail Blazers se impusieron a los Warriors con un ajustado marcador. Con esto, los de Portland subieron al décimo lugar de la Conferencia Oeste con un 27-28. En tanto, los vigentes campeones cayeron al noveno puesto de la misma clasificación con un 28-27.

A la misma hora, cerrando la jornada, los Clippers cayeron ante la visita de los Mavericks y quedaron con una marca de 31-27 en el sexto lugar del Oeste. Los de Dallas están cuartos en el mismo clasificatorio con un 30-26.

La programación de la NBA contempla una nueva noche de acción, con cuatro partidos en cartelera. Si bien el número es menor en cantidad, la calidad sigue en el más alto nivel.

En un atractivo cruce para la Conferencia Este, los Nets recibirán a los Bulls intentando aumentar su registro de 32-22 que los ubica quintos. Pero los de Chicago no pondrán las cosas fáciles, ya que intentarán mejorar su 26-28 con el que son novenos.

El otro juego destacado para hoy será el de los Lakers contra los Bucks. Los angelinos necesitan incrementar su récord de 25-30 que los tiene fuera de los play-in, en la decimotercera plaza del lado Oeste. Los de Wisconsin tiene la posibilidad de recortar distancias con el líder del Este (39-16), ya que son segundos con un 37-17.

Horarios:

