NBA: LeBron James sigue estableciendo nuevos récords

En la recién pasada noche de martes, LeBron James deslumbró una vez más con una gran actuación que le permite alcanzar importantes registros históricos de la NBA.

Los Ángeles Lakers consiguieron una importante victoria ante los New York Knicks y, como es costumbre, la figura del ‘King’ fue fundamental.

LeBron disputó 43 minutos en los que anotó 28 puntos, registrando un 44% en tiros de campo (11/25), 25% en triples (2/8) y 57.1% en tiros libres (4/7). Además, aportó con 11 asistencias y ganó 10 rebotes.

Así, liderando a su equipo en puntos y siendo un gran aporte en otros ámbitos, James incidió directamente en el marcador final de 123 – 129 a favor de los Lakers.

LeBron tonight in the Lakers W: 👑 28 PTS

👑 10 REB

👑 11 AST

👑 Moves to 4th all-time in assists

👑 1st player ever with triple-double in season 20 89 points to the all-time scoring record. pic.twitter.com/urkL55I9YI — NBA (@NBA) February 1, 2023

Rompiendo récords

A pesar de que la cantidad de puntos fue menor a la registrada en juegos pasados, LeBron James sigue rompiendo diferentes récords y alcanzando marcas importantes en la historia de la NBA.

Con su reciente triple-doble, el alero de los Lakers se convirtió en el cuarto jugador capaz de conseguir estos números a la edad de +38 años. Se sumó a Tim Duncan, Karl Malone y Elvin Hayes.

Dentro del mismo partido, ‘Bron’ también pasó a convertirse en el cuarto mayor asistidor en la historia de la liga. El oriundo de Akron ya suma 10.336 asistencias en su carrera como profesional.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 4th all-time in career assists! pic.twitter.com/igBAjKMueW — NBA (@NBA) February 1, 2023

“Es asombroso, porque es lo que me gusta hacer, involucrar a mis muchachos. Tratar de poner el balón en el objetivo”, comentó ‘LJ’ después del partido en el Madison Square Garden.

En su vigésima temporada como jugador de la NBA, a los 38 años de edad, el ‘King’ mantiene un ritmo de primer nivel. Además, con su estado de vigencia actual, él mismo se proyecta para un par de años más.

Por otra parte, LeBron sigue acercándose al récord como el máximo anotador de la liga, estando a solo 88 puntos para poder igualar los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar (a 89 de superarlo).