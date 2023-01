Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 31 de enero

La decimoquinta semana de la temporada regular 2022-23 de la NBA sigue en desarrollo y para este martes nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Pero también hay que revisar los resultados de la pasada noche de lunes.

En el Barclays Center, los Nets se quedaron con la victoria ante los Lakers y alcanzaron un global de 31-19 con el que ocupan la cuarta posición de la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos quedaron con un 23-28 en el decimotercer puesto del Oeste.

Los Thunder cayeron ante la visita de los Warriors y siguen luchando, complicados en la onceava plaza de la Conferencia Oeste con un 24-26. En tanto, los Guerreros llegaron a una marca de 26-24 que les permitió subir al quinto lugar de la misma tabla.

Más tarde, los Suns se impusieron ante los Raptors. La franquicia de Arizona quedó con un registro de 27-25, quedando como séptimos del lado Oeste, mientras que los canadienses siguen doceavos en el Este con un negativo 23-29.

Para esta noche, la programación de la NBA llega con una cartelera de cinco partidos. Si bien es una menor cantidad en relación a otras jornadas, la acción seguirá por lo más alto.

El primer juego de la noche es bastante atractivo y de importancia para la Conferencia Este; los Cavaliers contra los Heat. Los de Ohio quieren mejorar su récord de 31-21 que los tiene en el quinto lugar, pero al frente tendrán a un equipo miamense que luchará por incrementar su 28-23 que los posiciona sextos.

Los Knicks recibirán a los Lakers en el Madison Square Garden con intención de aumentar su global de 27-24 que los tiene séptimos en el Este, a un puesto de los playoffs. Los angelinos volverán a la cancha y quieren levantar cabeza tras sus últimas dos derrotas.

A medianoche, en el último enfrentamiento de la jornada, los Nuggets se medirán con los Pelicans. Denver se presenta como líder de la Conferencia Oeste con un 34-16. New Orleans llega como octavo de la misma clasificación con un 26-25.

