NBA: Luka Doncic sigue haciendo historia y se ubica a la altura de las leyendas

En la recién pasada noche de lunes de la NBA, Luka Doncic regresó a la cancha tras superar una lesión de tobillo y demostró una vez más su gran nivel de juego.

El ‘Niño Maravilla’ se mantuvo sin acción por casi una semana luego de sufrir un esguince, pero las complicaciones física no merman sus habilidades con el balón.

Los Mavericks recibieron a los Pistons en un partido donde necesitaban el triunfo para ir mejorando su global. El marcador final favoreció a los locales gracias a un potente Doncic.

Luka fue el máximo anotador con 53 puntos, registrando un 70.8% en tiros de campo (17/24), 45.5% en triples (5/11) y 77.8% en tiros libres (14/18). Además, aportó con 8 rebotes y 5 asistencias; todo esto en 36 minutos.

Gracias a este poderío ofensivo demostrado por el esloveno, los Mavericks se quedaron con la victoria por 111 – 105 y alcanzaron una récord de 27-25 con el que se posicionan sextos en la Conferencia Oeste.

Con estos 53 puntos conseguidos por Luka Doncic en el cruce ante los Pistons, el jugador amplió una de sus marcas más llamativas en su carrera en la NBA.

Teniendo en cuenta su baja por lesión, el base de Dallas alcanzó anoche su quinto partido consecutivo con +50 puntos. Esto toma mayor importancia considerando que se trata de su quinta temporada en la liga.

Así, además de marcar un gran momento en la presente temporada regular 2022-23, Luka se posiciona entre algunos de los nombres más importantes de la liga.

En los últimos 50 años, solo Michael Jordan (17 veces) y LeBron James (5 veces) alcanzaron los cinco partidos anotando al menos 50 puntos en sus primeras cinco temporadas en la NBA.

Only 3 players in the last 50 years have recorded 5+ 50+ point games in their first 5 seasons.

También se destaca que en los últimos 50 años sólo Michael Jordan, LeBron James y James Harden han anotado al menos 50 puntos en cuatro partidos antes del parón del All Star Weekend.

This was Luka's fourth 50-point game of the season.

These are the only other players in the last 50 years with four 50-point games before February 😳 pic.twitter.com/Nke1ZYzHqU

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 31, 2023