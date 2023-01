Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 30 de enero

Comienza una nueva semana en la temporada regular 2022-23 de la NBA y para este lunes contempla una cartelera de nuevos partidos. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada dominical.

En Carolina del Norte, los Hornets se impusieron ante los Heat y alcanzaron un global de 15-36 con el que siguen penúltimos de la Conferencia Este. Por su parte, los miamenses quedaron con un 28-23 en el sexto puesto de la misma clasificación.

Los Cavaliers consiguieron una gran victoria ante los Clippers. Cleveland incrementó su marca, llegando a un 31-21 que los mantiene quintos en el Este. Los angelinos, por su parte, se mantienen cuartos den la Conferencia Oeste con un 28-25.

Más tarde, los Bucks triunfaron como locales ante los Pelicans. La franquicia de Wisconsin llegó a un récord de 33-17 con el que son terceros del Este, mientras que los de Nueva Orleans aparecen octavos en el Oeste con un 26-25.

Resultados:

Giannis was on a MISSION tonight in the @Bucks win 😤

50 PTS and 13 REB for his second 50+ PT game of the MONTH! pic.twitter.com/DlmBge1MZ2

— NBA (@NBA) January 30, 2023