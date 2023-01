NBA: revisa cómo van las votaciones para el All-Star 2023

Cada vez falta menos para que se lleva a cabo esta versión 2023 del All-Star de la NBA y las votaciones ya van entregando un panorama de lo que podremos ver.

La temporada regular de la liga sigue avanzando a muy buen ritmo, con cada franquicia intentando dar lo mejor de sí para obtener la mejor clasificación posible.

Normalmente, dentro de cada equipo hay unos cuantos jugadores que destacan e incluso llegan a ser reconocidos entre toda la liga. Precisamente ellos son los protagonistas del esperado evento.

Las votaciones para esta edición del NBA All-Star ya abrieron hace un par de semanas y siguen abiertas a través del sitio web oficial de la National Basketball Association y su App.

Como ya viene siendo costumbre, hay algunos candidatos inamovibles, como LeBron James, de Los Ángeles Lakers, Kevin Durant y Kyrie Irving, de los Brooklyn Nets, y Stephen Curry, de los Golden State Warriors.

Hay que recordar que el voto de los aficionados representa el 50% del resultado final para elegir a los 10 titulares del partido. El 50% restante procede de los jugadores actuales de la liga (25%) y de un panel de miembros de los medios de comunicación (25%).

Durante esta semana, en la liga ya realizaron el segundo recuento de votos y hay resultados donde se nota una clara tendencia por los favoritos de siempre.

Los 10 jugadores más votados por los fans (sin dividir entre conferencia ni posiciones) son:

Si la votación terminara hoy, o no se modifican los nombres principales, los equipos titulares de cada lado quedarían conformados de la siguiente manera:

Hay que recordar que la votación para el público general estará abierta hasta el 21 de enero y se puede botar una vez por día. Posteriormente se comenzarán los procesos para la elección de los demás participantes y seguir acercándose a los resultados finales que incluyen suplentes y entrenadores.

El partido de exhibición del All-Star se desarrollará en Utah el 19 de febrero de 2023 en Salt Lake City, Utah, concretamente en el Vivint Arena, hogar de los Jazz.

LeBron James and Kevin Durant lead their respective conferences in the second fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.

The next fan update is Jan. 19. pic.twitter.com/SEwhsuNWcE

— NBA Communications (@NBAPR) January 12, 2023