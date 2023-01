Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 25 de enero

La acción de la NBA sigue a un gran ritmo y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay resultados que revisar tras la jornada de martes.

En uno de los enfrentamientos clásicos, los Heat consiguieron una importante victoria ante los Celtics. Los miamenses se mantienen sextos en la Conferencia Este y aumentaron su global a 27-22. En tanto, los de Massachusetts sumaron su segunda derrota consecutiva, aunque siguen liderando la tabla con un 34-14.

Los Pelicans cayeron ante los Nuggets por un ajustado y disputado marcador. New Orleans quedó con un 26-22 en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, mientras que Denver llegó a un 34-14 en lo más alto de la misma clasificación.

El otro duelo clásico fue el de los Lakers contra los Clippers. La escuadra oro y púrpura cayó y sigue en un momento irregular, con un registro de 22-26 con el que ocupan la plaza n°13 del Oeste. Por su parte, los dirigidos por Tyronn Lue lograron subir al quinto lugar con un 26-24.

Resultados:

Para este miércoles 25 de enero la programación de la NBA llega con una nutrida cartelera de 10 partidos que mantendrán el nivel de la competencia por lo más alto.

Uno de los enfrentamientos correspondiente a la Semana de las Rivalidades será entre los 76ers y los Nets. Los de Pensilvania buscarán aumentar su marca de 30-16 con el que ocupan el segundo puesto de la Conferencia Este. Pero al frente tendrán a un equipo de Brooklyn que saldrá con todo para subir del cuarto lugar de la misma tabla, donde se ubican con un 29-17.

Más tarde, los Bucks recibirán a los Nuggets en búsqueda de incrementar su 30-17 que los mantiene terceros del Este. Los de Colorado volverán a la cancha para seguir por la senda ganadora y mantenerse firmes en lo más alto de la Conferencia Oeste.

A medianoche se vivirá el otro de los partidos especiales de la semana, con los Warriors y los Grizzlies. Los vigentes campeones necesitan emparejar su récord de 23-24 con el que son décimos en el Oeste, pero tendrán una dura tarea ante los ‘Osos’ que son segundos en la misma tabla con un 31-16.

Cerrando la jornada, los Lakers volverán a la cancha, esta vez para medirse ante los Spurs que son penúltimos del lado Oeste con un 14-33.

