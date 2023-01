Este martes comienza la Semana de las Rivalidades en la NBA, jornadas especiales en las que se disputarán partidos con historia entre los protagonistas.

Ya se ha vivido poco más de la mitad de la programación para esta temporada regular 2022-23 y la competencia se pone cada vez más interesante con un alto nivel de competitividad.

Durante los próximos días la liga será animada por enfrentamientos entre equipos que cuentan con cierta rivalidad. Ya sea por temas históricos, por su ubicación, o algunos factores generados recientemente, estos duelos tienen un valor especial.

Serán 11 partidos en total, que se disputarán desde este martes 24 hasta el sábado 28 de enero. Uno de los juegos que más destaca es el de los Lakers contra los Celtics. También veremos el clásico de Los Ángeles o el siempre especial duelo neoyorquino entre los Knicks y los Nets.

Otro factor especial que tiene la Semana de las Rivalidades de la NBA para este año es que varios partidos serán transmitidos por ESPN (o Star+) en Sudamérica y no habrá exclusividad absoluta para suscriptores al pase de la liga.

Martes 24 de enero

Miércoles 25 de enero

Jueves 26 de enero

Viernes 27 de enero

Sábado 28 de enero

#NBARivalsWeek tips off Tuesday!

Classic and budding rivalries will take center stage starting tomorrow night at 7:30pm/et on TNT. pic.twitter.com/qGzFvEVzSp

— NBA (@NBA) January 23, 2023