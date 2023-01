Emmanuel Macron y la NBA llegaron a un acuerdo para impulsar el básquetbol en Francia y África

Durante la mañana de este jueves 19 de enero se anunció un acuerdo entre los directivos de la NBA y el Presidente francés Emmanuel Macron para impulsar el básquetbol en Francia y África.

Bajo el marco de una gira por el país europeo, donde los Bulls se enfrentarán a los Pistons esta noche de jueves, se notificó un plan de globalización para este deporte.

Además del Gobierno y los ejecutivos de la National Basketball Association, la Federación Francesa de Baloncesto también formó parte de este acuerdo.

Se trabajará mejoras y nuevos programas de formación del que ya se han beneficiado 500.000 jugadores galos. Además, se buscará mejorar el negocio de la Liga Nacional de Baloncesto de Francia.

“Estoy muy contento con este acuerdo que agradará a los seguidores del baloncesto y a quienes lo practican y que contribuirá a nuestro plan de convertir a Francia en una gran nación del deporte“, declaró Emmanuel Macron en una nota publicada en el sitio web oficial de la liga.

Por su parte, Adam Silver, comisionado de la NBA, anticipó más giras y mayor presencia de partidos en territorio francés. Según señaló, le expresó el entusiasmo al propio mandatario.

“He podido hablar con el presidente Emmanuel Macron y le he trasladado las ganas que tenemos de volver a París para los Juegos Olímpicos (de 2024), y probablemente volveremos aquí el año que viene para otro partido de la temporada regular”, mencionó Silver.

Junto con potenciar el básquetbol en Francia, la NBA también incluye a África entre sus planes. En este sentido, es importante tener en cuenta que la nación europea tiene importantes lazos económicos, sociales y culturales en zonas del continente africano.

Si bien la influencia e impacto de la liga en África forma parte fundamental del acuerdo, no se entregaron mayores detalles sobre los futuros trabajos.

De igual manera, se estima que el foco estará puesto en potenciar el baloncesto, incluyendo también labores de desarrollos para jóvenes talentos que puedan surgir.

Todo esto toma mayor relevancia hoy en día, ya que cerca del 25% de los jugadores de la NBA han nacido fuera de Estados Unidos, lo que motiva a más giras fueras de Norteamérica.

French President @EmmanuelMacron and @NBA Commissioner Adam Silver today announced a comprehensive plan to collaborate on a variety of initiatives that will elevate basketball in France and Africa at all levels.

More ⬇️ https://t.co/V7v9wdX9Up

— NBA Communications (@NBAPR) January 19, 2023