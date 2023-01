Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 18 de enero

La temporada regular 2022-23 de la NBA sigue con su apasionante desarrollo y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Pero también hay que revisar los importantes resultados tras la jornada de martes.

En el Fiserv Forum, los Bucks se impusieron ante la visita de los Raptors en un acalorado enfrentamiento. Los locales alcanzaron un global de 29-16 con el que subieron al segundo lugar de la Conferencia Este. Por su parte, los canadienses se mantienen onceavos en la misma tabla, aunque ahora con un 20-25.

Más tarde, los Nuggets consiguieron su séptima victoria, esta vez frente a los Trail Blazers. Con esto, los de Colorado siguen liderando la Conferencia Oeste gracias a su 31-13. En tanto, los de Oregón no pudieron emparejar su registro y bajaron a la onceava plaza de la misma clasificación con un 21-23.

Resultados:

44 points and 8 dimes for @Dame_Lillard tonight.

He's got 40+ in 3 of his last 4 games. pic.twitter.com/3cvJnEUC2B

— NBA (@NBA) January 18, 2023