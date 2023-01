Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 17 de enero

La NBA no se detiene y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos que mantendrán la competitividad en lo más alto. Además, hay interesantes resultados que revisar tras la jornada de lunes en el Día de Martin Luther King.

En Carolina del Norte, los Hornets cayeron ante la visita de los Celtics. Los locales siguen últimos en la Conferencia Este con un 11-34, mientras que Boston alcanzó un global de 33-12 y sigue firme en lo más alto de la misma tabla.

Washington D. C. albergó el cruce entre los Wizards y los Warriors. La escuadra capitalina se vio superada por el vigente campeón de la liga y quedó con un 18-26 en el doceavo lugar del Este. Por su parte, los Guerreros subieron a la séptima posición de la Conferencia Oeste con un 22-22.

Los Grizzlies se quedaron con una cómoda victoria en casa ante los Suns. La franquicia de Tennessee sigue como segundo del Oeste, con una marca de 30-13, igual que el puntero (Nuggets). En tanto, los de Arizona siguen bajando en la misma clasificación, ahora siendo doceavos con un negativo 21-24.

El último de los partidos terminó con un triunfo de los Lakers ante los Rockets. Los angelinos alcanzaron un registro de 20-24 y siguen en la plaza n°13 de la tabla Oeste, mientras que los de Houston se mantienen últimos con un 10-34.

Para este martes 17 de febrero la NBA llega con una cartelera de cuatro partidos. Si bien son un menor número en cantidad, la emoción sigue siendo la misma gracias a un alto nivel de baloncesto.

En el Fiserv Forum, los Bucks se medirán con los Raptors. Los locales esperan incrementar su récord de 28-16 con el que ocupan el tercer puesto de la Conferencia Este, mientras que los canadienses buscarán mejorar su 20-24 con el que son onceavos en la misma clasificación.

Más tarde, la Conferencia Oeste vivirá un partido que podría modificar su tabla en lo más alto; los Nuggets recibirán a los Trail Blazers. Denver lidera con un 30-13, pero si pierde, su global quedaría peor que el de sus escoltas (Grizzlies) que mantienen el mismo registro. Portland se presenta con la ilusión de emparejar su 21-22 que los tiene décimos.

Horarios:

The No. 1 in the West Nuggets seek their 7th straight win to headline tonight's 4-game slate on TNT and the NBA App!https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/O3oNOtEk6R

— NBA (@NBA) January 17, 2023