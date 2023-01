Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 16 de enero

Este lunes 16 de enero se da inicio a la decimotercera semana de la temporada regular 2022-23 de la NBA y se hará con una cartelera de atractivos partidos. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la noche dominical.

Los Bulls consiguieron una gran victoria ante los Warriors y siguen mejorando su global que, de momento, es de 20-24 y los ubica décimos en la Conferencia Este. Por su parte, los vigentes campeones son octavos en el Oeste con un 21-22.

En el Barclays Center, los Nets sufrieron una sorpresiva derrota ante los Thunder y quedaron con una marca de 27-15, aunque mantienen el segundo lugar de la tabla Este. Los de Oklahoma luchan por salir del doceavo lugar de la Conferencia Oeste, donde ahora se ubican con un 21-23.

Los Lakers volvieron a caer, esta vez ante los 76ers, aunque por un ajustado marcador final. Los angelinos quedaron con un negativo registro de 19-24, ubicados en la decimotercera plaza del Oeste. En tanto, los de Filadelfia alcanzaron un 27-16 que los ubica cuartos en el Este.

Resultados:

Joel Embiid and the Sixers win in LA 💪 pic.twitter.com/CAdXeXi81a

Para este lunes, en el Día de Martin Luther King, que la NBA conmemora de manera especial, la cartelera contempla nueve partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga.

La acción comienza con los Hornets recibiendo a los Celtics; los últimos contra los primeros de la Conferencia Este. Los de Carolina del Norte están al fondo con un 11-33, mientras que los de Massachusetts están en lo más alto con un 32-12.

Durante la tarde, los Wizards recibirán a los Warriors. Los capitalinos están en el puesto n°12 de la clasificación Este con un negativo récord de 18-25 y jugarán ante unos irregulares Guerreros que buscan levantar cabeza tras su última caída.

Más tarde, los Grizzlies se medirán con los Suns. Los ‘Osos’ son segundos en la Conferencia Oeste con un global de 29-13 y quieren un triunfo para no perder el rastro de los líderes. Al frente tendrán a un equipo de Arizona que no viene bien, siendo onceavos en la misma tabla con un 21-23.

Cerrando la jornada, los Lakers volverán a la cancha, esta vez para ser locales ante los Rockets. Los de Houston se presentan como últimos del Oeste con un 10-33.

The NBA schedule on #MLKDay!

Games start at 1pm/et and continue all day on TNT, NBA TV and the NBA App.https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/SFloDOdcvC

— NBA (@NBA) January 16, 2023