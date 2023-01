NBA: los Lakers cayeron ante los Mavericks en un emocionante partido

En la pasada noche de jueves de la NBA, los Lakers cayeron ante los Mavericks en un duelo muy disputado que se decidió en tiempos de prórrogas.

Los Ángeles recibió al equipo texano en el Crypto.com Arena y se anticipaba un atractivo juego dentro de la Conferencia Oeste. Ambos venían de una derrota y buscarían mejorar su situación.

En definitiva, fue Dallas quien pudo lograr el objetivo, pero no fue para nada fácil, ya que tras los cuatro cuartos no se sacaron ventaja. La primera mitad fue 22 – 36, 26 – 23; mientras que los últimos dos cuartos fueron 38 – 32 y 25-19. Con esto, el marcador quedó igualado 101 – 101.

Tras el primer tiempo de prórroga tampoco pudieron sacarse ventaja, igualando 7 – 7. Pero el el segundo agregado los visitantes se impusieron por 7 – 11, llegando a un marcado final de 115 – 119 a favor de Dallas.

Gracias a esto, los Mavericks volvieron a ganar luego de dos derrotas y alcanzaron un global de 24-19 con el que se ubican cuartos en la Conferencia Oeste.

Por su parte, los Lakers sumaron su segunda caída consecutiva luego de una racha de cinco victorias. De esta manera, se ubican en la decimotercera posición de la tabla Oeste con un negativo registro de 19-23.

Más allá del vibrante partido a nivel colectivo de juego que nos ofrecieron los Lakers y los Mavericks, vimos en acción una vez más a un destacado nombre en la actualidad de la NBA y que no decepcionó.

Doncic tuvo otra gran actuación en lo que va de esta temporada regular 2022-23 y en este tipo de enfrentamientos es cuando demuestra con mayor categoría que es un pieza clave en Dallas.

Fue el ‘Niño Maravilla’ quien anotó el empate momentáneo de 101 – 101 cuando quedaban 7 segundos para mantener a su equipo con vida y estirar el duelo a la prórroga.

Además, cerró la noche con otro trible-doble de 35 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias, incrementando sus números que han estado por lo más alto durante esta temporada.

🔥 35, 14 and 13 for @luka7doncic

🔥 Stepback 3 to force OT

🔥 Stepback 3 to force 2OT

Dominant, clutch, Luka. pic.twitter.com/Ta9vtlDFng

— NBA (@NBA) January 13, 2023