Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 12 de enero

La emoción de la temporada regular 2022-23 de la NBA sigue por lo más alto, y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. También hay importantes resultados que revisar tras la jornada de miércoles.

En el TD Garden, los Celtics derrotaron sin mayores complicaciones a los Pelicans y llegaron a un sólido global de 30-12 con el que lideran la Conferencia Este. Por su parte, los de Nueva Orleans quedaron con un 25-17 en la tercera posición del Oeste.

Los Hawks no pudieron ante la visita de los Bucks y siguen sin mejorar su negativa marca que ahora quedó en 19-22, posicionándolos novenos en el Este. Los de Wisconsin pudieron aumentar sus números, alcanzando un 27-14 que los tiene terceros en la misma tabla.

En uno de los últimos partidos, y de importancia para la conferencia Oeste, fue entre los Nuggets y los Suns. La franquicia de Colorado se impuso con claridad y siguen en lo alto con un 28-13. En tanto, los de Arizona ocupan el séptimo puesto con un 21-22.

Para este jueves 12 de enero, la NBA llega con una nueva cartelera de seis atractivos partidos que darán una gran emoción en la competitividad y posicionamiento de las tablas.

La Conferencia Este tendrá un atractivo cruce entre el segundo y el primer lugar; los Nets contra los Celtics. Los neoyorquinos serán locales y esperan reducir distancias con el líder incrementando su récord de 27-13. Pero los de Massachusetts no pondrán las cosas fáciles e irán por una victoria para reafirmar su dominio.

A la misma hora, los Heat recibirán a los Bucks en otro enfrentamiento interesante para el lado Este. Los miamenses buscarán aumentar su 22-20 que los tiene octavos, pero será un duro desafío ante los terceros de la misma clasificación.

Cerrando la jornada, la Conferencia Oeste también exhibirá un llamativo partido, con los Lakers recibiendo a los Mavericks. Los Ángeles se presenta con un global de 19-22 en la doceava posición. Dallas llega como quinto con un 23-19.

Horarios:

