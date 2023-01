Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 13 de enero

La acción de la NBA no se detiene y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos que mantendrán en alto la emoción. Además, hay resultados que revisar tras la jornada de jueves y que aumentan la competitividad de la liga.

En el Barclays Center, los Nets cayeron ante los Celtics en un siempre atractivo cruce de la Conferencia Este. Los locales quedaron con un global de 27-14 y se mantienen segundos. En tanto, los de Massachusetts siguen liderando con un sólido 31-12.

A la misma hora, los Heat derrotaron a los Bucks en otro enfrentamiento interesante en el lado Este. Los miamenses llegaron a una marca de 23-20 en la octava posición. Milwaukee perdió la posibilidad de subir en la tabla y no salió de la tercera plaza, donde se ubican con un 27-15.

Cerrando la jornada se dio uno de los juegos que brindó más emociones, con los Lakers y los Mavericks. Los angelinos no pudieron celebrar en casa y bajaron al decimotercero lugar de la Conferencia Oeste con un negativo registro de 19-23. Por su parte, los texanos subieron al cuarto lugar de la misma clasificación con un 24-19.

Resultados:

50 points on 16-28 shooting.@Dame_Lillard was on one tonight. pic.twitter.com/1bccwDddlI

— NBA (@NBA) January 13, 2023