Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 11 de enero

La competitiva temporada regular 2022-23 de la NBA continúa en desarrollo y nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta noche. También hay resultados por revisar tras la jornada de martes.

En Salt Lake City, los Jazz vencieron a los Cavaliers en un disputado encuentro y alcanzaron un global de 21-23 con el que se mantiene décimos de la Conferencia Oeste. Por su parte, los de Ohio cayeron al quinto lugar del Este con un 26-16.

Los Warriors, que contaron con el regreso de Stephen Curry, no pudieron ante la visita de los Suns. La balanza se inclinó en contra de Golden State, que quedaron con un 20-21 en el octavo puesto del Oeste. En tanto, los de Arizona emparejaron su marca, llegando a 21-21 y siendo séptimos en la misma tabla.

Cerrando la jornada, los Clippers triunfaron como locales ante los Mavericks. El equipo de Los Ángeles pudo subir a la sexta plaza de la clasificación Oeste con un 22-21, mientras que los texanos mantuvieron su cuarto sitio en la misma conferencia, ahora con un 23-19.

Efficient night for Joel & James in the @sixers home win. @JoelEmbiid : 36 points, 11 boards in 24 MIN @JHarden13 : 16 points (6-7 FGM), 12 boards, 15 assists in 26 MIN pic.twitter.com/XwcDMF4QIA

Para la noche de este miércoles 11 de enero, la NBA nos ofrece una atractiva cartelera de ocho partidos que mantendrán la intensidad de la competencia en lo más alto.

El TD Garden albergará el interesante cruce entre los Celtics y los Pelicans. Los de Massachusetts intentarán incrementar su registro de 29-12 con el que lideran la Conferencia Este. Pero al frente tendrán a un duro equipo de Luisiana que buscará aumentar su 25-16 que los tiene terceros en la Conferencia Oeste.

A la misma hora, en el State Farm Arena, los Hawks se medirán ante los Bucks. La franquicia de Georgia quiere mejorar su récord negativo de 19-21 con el que ocupan el noveno lugar del Este. Sin embagro, no tendrán las cosas fáciles, ya que reciben a un sólido Milwaukee de 26-14, terceros en la misma tabla.

Uno de los últimos partidos será de especial importancia para la Conferencia Oeste; los Nuggets contra los Suns. Denver se presenta como puntero con un global de 27-13 y podría perder el liderato. No será una prueba fácil ante Phoenix que vuelve a la cancha para aprovechar su impulso ganador.

Memphis seeks 8 in a row.

Minnesota seeks 5 in a row.

Boston, Denver seek 4 in a row.

Who will stay 🔥 during tonight's action on ESPN and on the NBA App?https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/dHNyN6sw9k

— NBA (@NBA) January 11, 2023