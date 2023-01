En la pasada noche de martes en la temporada regular 2022-23 de la NBA los Heat consiguieron una agónica victoria ante los Thunder gracias a una gran actuación de Jimmy Butler.

Miami recibió al equipo de Oklahoma con la intención de incrementar su global, y lo lograron. Los dirigidos por Erik Spoelstra llegaron a un 22-20 con el que se posicionan octavos en la Conferencia Este.

A pesar de que parecía un partido sin muchas complicaciones, los miamenses no se impusieron con facilidad. El encuentro se decidió en los últimos instantes.

Cuando quedaban 12 segundos, los Heat iban 109 – 111 abajo. Butler se movía bajo el poste y lanzó tras un amague. El tiro entró y los árbitros cobraron falta, marcando la posibilidad de un ‘2+1’.

El alero no falló el tiro libre y selló la icónica victoria en el FTX Arena por un marcador final de 112 – 111. Además, estos últimos puntos le permitieron a Jimmy llegar a las 35 unidades, complementadas por 7 rebotes y 4 asistencias.

De esta manera, el N°22 de Miami resultó ser una pieza clave en el equipo que no contaba con mucha rotación, ya que solamente tenía tres jugadores disponibles en el banquillo.

JIMMY BUTLER'S AND-1 WINS THE GAME AND GIVES THE @MiamiHEAT A NEW NBA-RECORD OF 40 FREE THROWS WITHOUT A MISS 🤯 pic.twitter.com/AZMDhUbWf8

— NBA (@NBA) January 11, 2023