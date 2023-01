Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 10 de enero

La acción de la NBA no se detiene y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga. Además, hay interesantes resultados para revisar tras la jornada de lunes.

En el Madison Square Garden, los Knicks cayeron ante la visita de los Bucks y quedaron con un global de 22-19 manteniendo el séptimo lugar de la Conferencia Este. Por su parte, los de Wisconsin incrementaron a un 26-14 y siguen terceros en la misma tabla.

Los Celtics triunfaron como locales ante los Bulls y alcanzaron un récord de 29-12 con el que lideran el lado Este, mientras los Toros siguen luchando para subir, o al menos mantenerse, en la zona de play-in, ya que son décimos con un 19-22.

En el Ball Arena (Pepsi Center), los Nuggets cortaron la racha positiva de los Lakers. Como locales, los de Colorado se impusieron en juego y registran un 27-13 con el que lideran la Conferencia Oeste. En tanto, los angelinos, luego de cinco triunfos, cayeron y quedaron con un 19-22 en el doceavo puesto de la misma clasificación.

Resultados:

For more, download the NBA app: 📲 https://t.co/WFdLNEjikq pic.twitter.com/0ZkQYpIhEp

Jamal Murray dropped a season high in the Nuggets win 🔥

Para este martes 10 de enero, la programación de la NBA contempla una cartelera de siete partidos que brindarán la emoción que nos tiene acostumbrado el mejor básquetbol del mundo.

En Salt Lake City, los Jazz intentarán imponerse ante los Cavaliers para mejorar su marca de 20-23 con la que se ubican onceavos en la Conferencia Oeste. Pero los de Ohio no pondrán las cosas fáciles y buscarán aumentar su 26-15 con el que son cuartos en el Este.

Pasado la medianoche, los Warriors recibirán a los Suns en un atractivo enfrentamiento del lado Oeste. Los vigentes campeones quieren inclinar su 20-20 a favor para tratar de subir del sexto lugar. En tanto, los de Arizona quieren emparejar su 20-21 con el que son octavos.

Cerrando la jornada, los Clippers se medirán con los Mavericks. Los Ángeles se presenta con un 21-21 en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste. Dallas llega con un 23-18 en la cuarta plaza de la misma clasificación.

Donovan Mitchell's return to Utah headlines tonight's action on TNT and the NBA App!https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/HheGSC45hQ

— NBA (@NBA) January 10, 2023