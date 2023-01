Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 9 de enero

Este lunes comienza la doceava semana en la temporada regular 2022-23 de la NBA y llega con una nueva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados que revisar de la jornada dominical.

En Miami, los Heat cayeron ante la visita de los Nets en un partido muy igualado. Los locales no pudieron mejorar su global y quedaron con un 21-20 en el octavo lugar de la Conferencia Este. Los neoyorquinos sumaron y alcanzaron un 27-13 que los tiene segundos en la misma tabla.

Los Grizzlies se hicieron respetar en casa y derrotaron a los Jazz. Los ‘Osos’ llegaron a una marca de 26-13 y son segundos de la Conferencia Oeste por tener peor estadísticas que los líderes con el mismo registro. Por su parte, los de Utah siguen en números negativos, con un 20-23 siendo doceavos en la misma clasifiación.

En Arizona, los Suns cayeron como locales ante los Cavaliers y no pudieron mejorar su récord que ahora es de 20-21 y los posciona octavos en el Oeste. En tanto, los de Ohio son cuartos con un 26-15.

Resultados:

Shai Gilgeous-Alexander in the OKC win:

⛈️ 33 PTS

⛈️ 5 REB

⛈️ 5 AST

— NBA (@NBA) January 9, 2023