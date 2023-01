Donovan Mitchell hace historia en la NBA anotando 71 puntos

En la pasada noche de lunes en la NBA, los Cavaliers lograron una icónica remontada y triunfaron ante los Bulls gracias a una gran actuación de Donovan Mitchell.

Los de Cleveland se fueron perdiendo al descanso por 47 – 65, pero en la segunda mitad empataron a 130, obligando a jugar la prórroga. En el tiempo extra, los locales se impusieron 15 – 4, cerrando el marcador final en 145 – 134.

Para lograr esto, ‘Spider’ contribuyó con 71 puntos, siendo el máximo anotador de la noche. Además, anotó 11 en el tiempo suplementario, siendo clave para conseguir la victoria.

Cerró con un 64.7% en tiros de campo (22/34), 46.7% en triples (7/15) y 80.0% en tiros libres (20/25). También aportó con 11 asistencias y 8 rebotes. Todo esto, en 50 minutos de juego.

Como varios podrán suponerlo, incluso los no tan seguidores de la NBA, Donovan Mitchell se metió en las páginas históricas de la liga, escribiendo su nombre junto a grandes leyendas.

A nivel personal, ‘DM’ registró el mejor partido de su carrera. Para los Cavaliers también es un hito especial, ya que se convirtió en el máximo anotador de la franquicia, superando a LeBron James y Kyrie Irving, quienes tenían 57 puntos.

71 PTS

8 REB

11 AST

W

Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH

— NBA (@NBA) January 3, 2023