Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 2 de enero

La acción de la NBA sigue en desarrollo y nos ofrece una nueva cartelera de partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga. También, es importante revisar los resultados de la jornada dominical.

El enfrentamiento entre los líderes, Nuggets contra Celtics, terminó con una victoria para los de Colorado, quienes llegaron a un global de 24-12, manteniéndose sólidos en lo alto del Oeste. Por su parte, los de Boston quedaron con un 26-11 y siguen como primeros del Este.

En el FedExForum se vivió otro juego bastante atractivo, con los Grizzlies contra los Kings. Los ‘Osos’ se impusieron como locales y alcanzan una marca de 23-13 siendo segundos de la Conferencia Oeste. En tanto, los de Sacramento quedaron con un 19-16 que les hizo caer a la sexta posición de la misma tabla.

Resultados:

30 PTS, 12 REB, 12 AST… Nikola Jokic wasted no time recording his first triple-double of 2023 👀 @nuggets roll to the home win pic.twitter.com/k4x0At3PrW

Para este lunes 2 de enero, el comienzo de la onceava semana en la temporada regular 2022-23 de la NBA, la cartelera llega cargada con 11 partidos que intensifican la competencia.

Abriendo la jornada, los Knicks recibirán a los Suns. New York se presenta como octavo en la Conferencia Este con una marca de 19-18. En tanto, Phoenix llega como séptimos del Oeste con un 20-17.

Más tarde, los Cavaliers se medirán ante los Bulls. Los de Ohio esperan celebrar en casa para incrementar su récord de 23-14 con el que se ubican cuartos en el Este. Pero los Toros llegan con la necesidad de ganar y mejorar su negativo 16-20 que los tiene onceavos en la misma clasifican.

A la misma hora, pero en Carolina del Norte, los Hornets enfrentarán a los Lakers en un juego de equipos mal posicionados. Los locales son penúltimos en el lado Este con un 10-27, mientras que los angelinos son el n°13 del Oeste con un 15-21.

Pasado la medianoche se dará uno de los partidos más atractivos, con los Warriors recibiendo a los Hawks. Los vigentes campeones siguen intentando subir del noveno lugar, donde se mantienen con un registro de 19-18. Los visitantes intentarán mejorar su negativo 17-19 que también los posiciona novenos, pero en el Este.

The Nets seek 12 straight wins, while the Mavericks and Warriors look to extend streaks of their own…

11 games Monday on the NBA App!

📲 https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/mOCP0mUdE3

— NBA (@NBA) January 2, 2023