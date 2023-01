Cartelera NBA: revisa los partidos para este domingo 1 de enero

Comienza un nuevo año y la temporada regular 2022-23 de la NBA no se detiene, ofreciendo una nueva cartelera de partidos para este domingo 1 de enero. Además, hay importantes resultados que revisar de la pasada jornada de sábado.

En el United Center, los Bulls cayeron ante los Cavaliers en un disputado duelo. Los de Chicago mantienen su mal registro, ahora con un 16-20 siendo décimos de la Conferencia Este. Por su parte, los de Cleveland ocupan la tercera posición de la misma tabla con un 23-14.

La Conferencia Oeste también tuvo su partido estelar, con los Grizzlies derrotando a los Pelicans. La franquicia de Tennessee quedó con un récord de 22-13 y se mantiene terceros. En tanto, los de Luisiana cayeron al segundo puesto con un 23-13.

El último de los duelos fue entre los Jazz y los Heat. Utah no pudo triunfar como visitante y no pudo emparejar su marca, quedando con un 10-20 siendo décimos del Oeste. Miami, en tanto, inclinó los números a su favor, pasando a un 19-18, aunque se mantiene séptimos en la Conferencia Este.

51 PTS

6 REB

9 AST

4 STL

6 3PM

W

Luka has now dropped 50+ in 3 of his last 5 games. Unstoppable. pic.twitter.com/AFYYqmWaUb

— NBA (@NBA) January 1, 2023