¡Luka Doncic sigue imparable! Anotó 51 puntos y se quedó con un nuevo récord

En la pasada noche de sábado en la NBA los Mavericks derrotaron a los Spurs con una nueva actuación destacada de Luka Doncic que le permitió registrar un récord en la NBA.

Los de Dallas llegaron hasta el AT&T Center para vencer a San Antonio por un ajustado marcador de 125 – 126. Una vez más, el esloveno fue una pieza clave para conseguir la victoria, anotando 51 puntos, dando 9 asistencias y ganando 6 rebotes.

Gracias al alto nivel de Doncic, los Mavericks llevan seis victorias consecutivas. Su jugador estrella ha anotado +30pts en cinco encuentros seguidos.

Con 32 minutos en cancha, cerró con un 62.1% en tiros de Campo, 60% en lanzamientos triples y otro 60% en tiros libres, dejando claro su talento.

51 PTS

6 REB

9 AST

4 STL

6 3PM

W

Luka has now dropped 50+ in 3 of his last 5 games. Unstoppable. pic.twitter.com/AFYYqmWaUb

— NBA (@NBA) January 1, 2023