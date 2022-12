Cartelera NBA: revisa los partidos para este sábado 31 de diciembre

La emocionante temporada regular 2022-23 de la NBA no para en este 31 de diciembre y nos ofrece una nueva cartelera de partidos. También, hay varios resultados que revisar de la jornada anterior.

En Georgia, los Hawks cayeron ante la visita de los Lakers y quedaron con un global de 17-19 y siguen novenos en la Conferencia Este. Con este triunfo, los angelinos maquillan un poco su mal registro, llegando a un 15-21, aunque siguen en el lugar n°13 del Oeste.

Los Raptors se impusieron como locales ante los Suns. Así, los canadienses alcanzaron un 16-20 que los mantiene onceavos en el Este. Por su parte, los de Arizona cayeron al séptimo puesto de la Conferencia Oeste con un 20-17.

Cerrando la jornada, los Warriors consiguieron una nueva victoria en casa, esta vez ante los Trail Blazers. Con esto, los vigentes campeones registran un 19-18 y ocupan la novena plaza de la tabla Oeste. En tanto, los de Oregón son octavos con un 18-17 en la misma clasificación.

47 PTS

10 REB

9 AST

Lakers W

LeBron showed out on his 38th birthday. pic.twitter.com/33lO5BnVpo

— NBA (@NBA) December 31, 2022