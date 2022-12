Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 29 de diciembre

La NBA no se detiene, la emoción de la competencia es cada vez mayor y los equipos darán todo en una nueva jornada con atractivos partidos en cartelera. También hay interesantes resultados por revisar que dejó la noche de miércoles.

Los Wizards consiguieron una significativa victoria ante los Suns y quedaron con un global de 15-21 en la doceava posición de la Conferencia Este. Con esto, los de Arizona quedaron como quintos de la Conferencia Oeste con un 20-16.

En el State Farm Arena, los Hawks cayeron ante la visita de los Nets por un ajustado marcador. Gracias al triunfo, los de Nueva York se quedaron en el segundo lugar de la Conferencia Este con un 23-12. Por su parte, los de Georgia pasaron a un negativo registro de 17-18 ubicados en el noveno puesto de la misma tabla.

Los Heat derrotaron a los Lakers y pudieron inclinar la marca a su favor, quedando con un 18-17 en la sexta plaza del Este. Para los angelinos, la cosa no mejora y siguen en el lugar n°13 de la clasificación Oeste con un 14-21.

Más tarde, los Bulls dieron un gran golpe al derrotar a los Bucks, generando cambios en el lado Este. Chicago alcanzó un 15-19 y se mantiene décimo en la tabla, mientras que Milwaukee bajó al tercer puesto con un 22-12.

