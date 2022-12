Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 28 de diciembre

La temporada regular 2022-23 de la NBA sigue en desarrollo con su emocionante competencia que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta noche. También hay varios resultados para revisar que dejó la jornada de martes.

En el Amway Center, los Magic cayeron ante la visita de los Lakers. Los locales no pudieron celebrar en casa y quedaron con un global de 13-22 ocupando el puesto n°13 de la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos pudieron maquillar su situación, quedando con un 14-20 en el mismo lugar pero del Oeste.

Los Pacers consiguieron una importante victoria ante los Hawks. Indiana alcanzó un 18-17 que los posiciona séptimos en el Este. Atlanta sufrió este tropiezo que los hizo caer a la novena posición de la misma tabla con un 17-17.

Los Grizzlies cayeron como locales ante los Suns en un atractivo duelo de la Conferencia Oeste. Los de Memphis quedaron con un registro de 20-13, siendo terceros y cediendo terreno a los de más arriba. En tanto, Phoenix recortó distancias llegando a un 20-15, aunque siguen quintos.

Joel Embiid passes Wilt Chamberlain for the 2nd most 40+ point games in @Sixers franchise history. pic.twitter.com/IAAKfRm3RF

Para la noche de este miércoles 28 de diciembre la NBA llega con una atractiva cartelera de ocho partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga.

El FTX Arena albergará el cruce entre los Heat y los Lakers. Los miamenses son octavos en la Conferencia Este y espera inclinar la marca de 17-17 a su favor. Pero al frente tendrán a un equipo oro y púrpura que busca hilar una segunda victoria consecutiva.

Illinois será el escenario para el duelo entre los Bulls y los Bucks. Como locales, los Toros quieren mejorar su récord de 14-19 que los mantiene onceavos en el Este. Sin embargo, tendrán un duro desafío, ya que reciben a los segundos de la misma clasificación, con un sólido 22-11.

Pasado la medianoche, los Warriors se medirán ante los Jazz. Los de San Francisco se hacen fuertes en casa y quieren seguir esa línea para ir trabajando su negativo global de 17-18 con el que se ubican décimos en la Conferencia Oeste. Al frente tendrán a un equipo de Utah que llega como noveno de la misma tabla con un 19-17.

Whiparound coverage of every game tonight on CrunchTime… don't miss moments like Luka's unbelievable shot last night!

Tune in here tonight: https://t.co/HsnDfSqCoV pic.twitter.com/90KtNu00Cu

— NBA (@NBA) December 28, 2022