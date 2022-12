NBA: Luka Doncic rompió un nuevo récord en el triunfo de los Mavericks ante los Knicks

En la pasada noche de martes de la NBA, los Mavericks se impusieron ante los Knicks gracias a una espectacular actuación de Luka Doncic, quien rompió un nuevo récord a nivel personal.

El partido en el American Airlines Center fue bastante disputado, incluso se llevó a la prórroga para que finalmente los locales triunfaran por 126 – 121.

Una vez más, ‘El Niño Maravilla’ fue la pieza clave de Dallas, guiándolos a la victoria con su talento, poder ofensivo y ese estilo de juego que potencia al colectivo.

Luka fue el máximo anotador con 60 puntos: 21/31 en tiros de campo (67.7%) y 2/6 en triples (33.3%) y 16/22 en tiros libres (72.7%). También ganó 21 rebotes y dio 10 asistencias.

Fue gracias al rendimiento individual del esloveno que Dallas pudo festejar en una noche que parecía no tener un buen desenlace. Su actuación llegó en el momento exacto, en los últimos momentos del partido.

Quedaban 35 segundos del último cuarto, los Mavericks estaban abajo por 9 puntos. Sin embargo, Doncic empató el marcador para seguir con vida en el tiempo extra y quedarse con la victoria.

Luka Doncic is the first player EVER in NBA history to record 60+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST in a game.

Más allá de lo importante que fue Luka Doncic en la agónica victoria de los Mavericks ante los Knicks, su capacidad le permitió escribir su nombre, una vez más, en los grandes registros de la NBA.

Gracias a este triple doble de 60-21-10, el esloveno hizo historia, rompiendo un récord catalogado como “imposible” por muchos, situándose en lo más alto con grandes figuras.

A sus 23 años, la gran estrella de Dallas consiguió una marca que hasta el momento solo lo ostentaban dos grandes leyendas de la liga; cerrar un juego con +50/+20/+10.

En 1963 y 1968, esto fue logrado por Wilt Chamberlain, mientras que Elgin Baylor lo hizo en 1961. Se trata de jugadores icónicos de este deporte, dominantes y con imponencia ofensiva.

Ahora, Luka Doncic se ubica a la altura de estas estrellas gracias a su talento y estilo de juego. Además, se tiene en cuenta que esto lo está logrando con solo 23 años.

Luka was just being honest after becoming the first player EVER to drop 60 PTS, 21 REB, and 10 AST 🗣️🤣 pic.twitter.com/EbQocBAruM

— NBA (@NBA) December 28, 2022