Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 27 de diciembre

La NBA no se detiene y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos dentro de una competencia que está cada vez más intensa. En este sentido, hay importantes resultados para revisar que dejó el pasado lunes.

En Ohio, los Cavaliers cayeron ante la visita de los Nets y bajaron al cuarto lugar de la Conferencia Este con un global de 22-13. Por su parte, los de Brooklyn alcanzaron un 22-12, superando al rival también en la tabla.

Los Heat derrotaron a los Timberwolves. Miami quedó con un parejo 17-17 que los ubica en la novena posición del Este. Minnesota acumuló un negativo registro de 16-18, siendo onceavos en la Conferencia Oeste.

Más tarde, en el United Center, los Bulls sufrieron una dura derrota ante los Rockets. Con este resultado, los Toros siguen en el onceavo lugar de la Conferencia Este con un 14-19. Por su parte, los texanos maquillaron su récord, quedando con un 10-23 y siendo últimos de la tabla Oeste.

Para este martes 27 de diciembre, la programación de la NBA cuenta con una interesante cartelera de 10 partidos que mantendrán encendida la noche.

Uno de los primeros juegos será entre los Magic y los Lakers. La franquicia de Orlando espera mejorar su marca de 13-21 que los tiene en la plaza n°13 de la Conferencia Este. Pero los angelinos no pondrán las cosas fáciles, ya que también llegan necesitados para sumar a su 13-20 con el que son n°13 del lado Oeste.

En Indianápolis se dará un atractivo cruce para la clasificación del Este, con los Pacers recibiendo a los Hawks; el octavo frente al séptimo. Los locales quieren inclinar su 17-17 a su favor, pero los de Atlanta darán pelea para incrementar su 17-16.

Más tarde, los Grizzlies recibirán a los Suns en uno de los duelos más llamativos de la noche. Memphis se presenta con un global de 20-12, siendo terceros de la Conferencia Oeste. Phoenix llega como quinto de la misma tabla con un 19-15.

Uno de los últimos partidos será entre los Warriors y los Hornets. Los vigentes campeones pretenden mejorar su nivel y aumentar su negativo 16-18 que los mantiene décimos en el Oeste. Al frente, los de Charlotte tiene la necesidad de ganar para trabajar en su 9-25 que los ubica penúltimos del Este.

