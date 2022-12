NBA: Kevin Durant lidera a los Nets a la victoria y superó a Tim Duncan en un importante registro

En la pasada noche de lunes en la NBA, los Nets consiguieron una significativa victoria ante los Cavaliers, con una brillante actuación de Kevin Durant que le permitió conseguir un importante logro personal.

Los dirigidos por Jacque Vaughn lograron silenciar el Rocket Mortgage FieldHouse y fueron ellos quienes terminaron celebrando, fuera de casa. El marcador final terminó 117 – 125.

Durant lideró a Brooklyn con 32 puntos, 9 rebotes y dando 5 asistencias, similar a los 32 pts, 4 rebotes y 5 asistencias de Kyrie Irving. Por parte de Cleveland, Darius Garland destacó con 46 unidades, pero no fue suficiente para quedarse con el triunfo.

Con este resultado, los de Nueva York quedaron con un global de 22-12, subiendo a la tercera posición de la Conferencia Este, dejando atrás a los de Ohio.

***LEE TMBN***

Más allá de las demostraciones ofensivas por parte de ambos equipos, el juego colectivo y el resultado que suma en esta temporada regular, la noche fue aún más especial para el N°7 de Brooklyn.

Gracias a su capacidad anotadora demostrada con los Nets durante las últimas temporadas, Kevin Durant se metió al Top 15 de los mayores anotadores en la historia de la NBA.

El alero suma 26.516 puntos en su carrera (temporada regular), dejando atrás a la figura de los San Antonio Spurs, Tim Duncan, quien se retiró a mediados del 2016 con 26.496.

Ahora, ‘KD’ podría superar a otro reconocido jugador de la liga, Dominique Wilkins, leyenda de los Hawks. Es muy probable que la estrella de Brooklyn lo logre, ya que el exjugador terminó con 26.668 puntos.

Además, hay que considerar que Kevin ha ido subiendo bastante rápido, comenzando esta temporada 2022-23 en el 21° puesto y ya pone el objetivo en el 14°.

"He loves to play basketball, he loves to be a great teammate."

With Kevin Durant passing Tim Duncan on the NBA’s all-time scoring list, we look back at KD talking about Duncan’s love for the game in 2016! pic.twitter.com/oEj5hYu5Mg

— NBA (@NBA) December 27, 2022