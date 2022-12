Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 26 de diciembre

Este lunes comienza la décima semana de la temporada regular 2022-23 en la NBA y lo hará con una interesante cartelera de partidos. Pero también hay que revisar los resultados que dejó la jornada de Navidad.

Los Mavericks le amargaron la celebración a los Lakers y se quedaron con una victoria que los dejó con un global de 18-16 en la octava posición de la Conferencia Oeste. En tanto, los angelinos siguen en crisis, ocupando el puesto n°13 de la misma tabla con un negativo 13-20.

En el TD Garden, los Celtics se impusieron con claridad ante los Bucks. Con este resultado, los de Boston quedaron con un 24-10 ocupando lo más alto de la Conferencia Este. Por su parte, los de Milwaukee son segundos en la misma clasificación con una marca de 22-11.

Más tarde, los Warriors dieron un importante golpe derrotando a los Grizzlies. Los de San Francisco siguen luchando para mejorar su récord de 16-18 que los ubica onceavos en el Oeste. Los ‘Osos’, en tanto, son terceros en la misma conferencia con un 20-12.

Cerrando la jornada, los Nuggets se impusieron como locales ante los Suns. De esta manera, Denver alcanza un 21-11 con el que lidera el lado Oeste, mientras que Phoenix se ubica cuarto con un 19-15.

Para la noche de este lunes 26 de diciembre la NBA llega con una atractiva cartelera de siete partidos que mantendrán en alto la competencia de la liga.

Uno de los primeros enfrentamientos, y resaltados en la Conferencia Este, será entre los Cavaliers y los Nets. Los de Ohio se presentan como terceros con un registró de 22-12. Los de Nueva York llegan como cuartos con un 21-12, por lo que podrían pasar arriba.

En el FTX Arena, los Heat recibirán a los Timberwolves. El equipo miamense buscará mejorar su global de 16-17 que lo mantiene noveno en el Este. Pero los de Minnesota no pondrán las cosas fáciles e intentarán lo mismo con su propio 16-17 que los tiene décimos en la Conferencia Oeste.

Más tarde, en el United Center, los Bulls se medirán ante los Rockets en una oportunidad para incrementar su marca negativa de 14-18 que los tiene onceavos en la Conferencia Este. Al frente tendrán a los últimos de la clasificación Oeste, con un récord de 9-23.

