Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 23 de diciembre

La temporada regular 2022-23 de la NBA continúa en acción, cada vez más competitiva, y para este miércoles llega con una nueva cartelera de partidos. También hay un par de resultados que dejó la pasada noche de jueves.

En Luisiana, los Pelicans se impusieron ante los Spurs. Con este resultado, New Orleans llegó a un global de 19-12 con el que se posiciona en el tercer lugar de la Conferencia Oeste. En tanto, los texanos quedaron con un negativo 10-21 en la penúltima posición de la misma tabla.

Más tarde, en el Vivint Smart Home Arena, los Jazz vencieron a los Wizards. La franquicia de Utah pudo incrementar su registro a un 19-16, subiendo al séptimo puesto del Oeste. Por su parte, los de Washington se mantuvieron doceavos de la Conferencia Este, aunqeu ahora con un peor 12-21.

Resultados:

CJ McCollum dropped a 40-piece and 7 threes in the Pelicans win 🔥

40 PTS

8 REB

9 AST

7 3PM pic.twitter.com/JOERS8Ueue

— NBA (@NBA) December 23, 2022