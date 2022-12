Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 22 de diciembre

La NBA sigue avanzando en su calendario que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta noche de jueves. Además, hay importantes resultados a revisar que nos dejó la jornada anterior.

En Ohio, los Cavaliers derrotaron a los Bucks en un atractivo enfrentamiento para la Conferencia Este. Con este resultado, los de Cleveland recortan distancias, llegando a un global de 22-11, mientras que los de Wisconsin siguen primeros con un 22-9.

Los Nets siguen en buena racha y sumaron una nueva victoria, esta vez ante unos aturdidos Warriors. Los neoyorquinos se impusieron con comodidad y alcanzaron un récord de 20-12 que los mantiene cuartos del Este. Por su parte, los Guerreros no encuentran mejoras y son onceavos de la Conferencia Oeste con un negativo 15-18.

En el TD Garden, los Celtics volvieron a caer, por tercera vez consecutiva, esta vez frente a los Pacers. A pesar de que Boston sigue siendo segundo en la tabla Este con un 22-10, perdió la posibilidad de recuperar la punta. En tanto, Indiana aparece noveno en la misma clasificación con una regular marca de 16-16.

Pasado la medianoche, los Kings derrotaron a los Lakers. Los de Sacramento pudieron incrementar su registro, llegando a un 17-13 con el que siguen siendo sextos del Oeste. Distinto es el caso de los angelinos, que no mejoran y cayeron al puesto n°13 de la misma tabla con un 13-18.

Para la noche de este jueves 22 de diciembre, la NBA nos ofrece una cartelera de dos partidos. Si bien es menos en cantidad, la emoción y buen juego están garantizados como en cada fecha.

Los Pelicans y los Spurs serán los encargados de abrir la jornada. New Orleans será local y esperan incrementar su global de 18-12 que los tiene terceros en la Conferencia Oeste.

Al frente, San Antonio pretende mejorar su mal momento y maquillar un poco su negativo registro de 10-20 que los posiciona penúltimos en la misma clasificación.

El otro juego será entre los Jazz y los Wizards. Los de Salt Lake City se presentan como octavos de la tabla Oeste con una marca de 18-16. En tanto, los capitalinos llegan en una mala situación, siendo doceavos de la Conferencia Este con un 12-20.

