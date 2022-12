Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 21 de diciembre

La temporada regular 2022-23 de la NBA sigue a un gran nivel y para la noche de este miércoles nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada de martes.

En el Madison Square Garden, los Knicks aplastaron a los Warriors y consiguieron su octava victoria consecutiva que los deja con un global de 18-13 en la sexta posición de la Conferencia Este. Por su parte, los Guerreros siguen con un negativo 15-17 siendo onceavos del Oeste.

Los Heat cayeron en casa ante los Bulls. Los miamenses no pudieron incrementar su registro que ahora quedó en un regular 16-16 que los posiciona octavos de la Conferencia Este. Los Toros se reencontraron con el triunfo y ahora llevan un 12-18 que los mantiene onceavos en la misma tabla.

El último de los duelos, entre los Nuggets y los Grizzlies, movió una vez más la parte alta de la Conferencia Oeste. Los de Colorado se quedaron con la victoria, llegando a lo más alto de la clasificación con un récord de 19-11, mientras que los ‘Osos’ cayeron al segundo puesto con un mismo 19-11, aunque con peores estadísticas acumuladas.

Lauri Markkanen was MONEY from deep in the Jazz win.

Para este miércoles, 21 de diciembre, la NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 11 partidos que mantendrán en alto la emoción de la mejor liga de básquetbol a nivel mundial.

Uno de los saltos iniciales será entre los Cavaliers y los Bucks. Los de Ohio se presentan como terceros de la Conferencia Este con una marca de 21-11, mientras que los de Wisconsin llegan como punteros de la misma tabla con un 22-8.

En el Barclays Center, los Nets recibirán a los Warrios en uno de los enfrentamientos más prometedores de la jornada. Los de Brooklyn esperan incrementar su 19-12 que los tiene cuartos en el lado Este. Pero los de San Francisco no pondrán las cosas fáciles y quieren levantar para irse de Nueva York con al menos un triunfo.

A la misma hora, los Hawks recibirán a los Bulls. Atlanta buscará quedarse con el partido para sumar en su parejo 16-15 que lo tiene en el séptimo lugar del Este. Sin embargo, Chicago llega con la esperanza de conseguir una segunda victoria consecutiva.

Pasado la medianoche, los Kings recibirán a los Lakers. Los de Sacramento se presentan con un registro de 16-13 en la sexta posición de la Conferencia Oeste. Los angelinos llegan como doceavos de la misma clasificación con un negativo 13-17.

