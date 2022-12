Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 20 de diciembre

La NBA no se detiene, la emoción de la competencia es cada vez mayor y los equipos darán todo en una nueva jornada con atractivos partidos en cartelera. También hay interesantes resultados por revisar que dejó la noche de lunes.

En Ohio, los Cavaliers triunfaron cómodamente ante la visita de los Jazz y llegaron a un global de 21-11 que los tiene terceros en la Conferencia Este, peleando lo más alto. Por su parte, los de Utah cayeron al noveno puesto del Oeste con un 17-16.

Los Pelicans no pudieron ante los Bucks en uno de los enfrentamientos que más prometía. Nueva Orleans no pudo sumar y quedó con una marca de 18-12 con la que bajó al cuarto lugar de la Conferencia Oeste. En tanto, Milwaukee incrementó a un 22-8 con el que siguen liderando el Este.

En el Target Center, los Timberwolves derrotaron a los Mavericks. Con este resultado, los ‘Lobos’ quedaron con un 16-15 en la octava posición del Oeste, mientras que los texanos registran un negativo 15-16, siendo décimos en la misma tabla.

Cerrando la jornada, los Suns no tuvieron problemas para vencer a los Lakers. Phoenix subió al tercer puesto de la Conferencia Oeste gracias a su récord de 19-19. Para los angelinos, las cosas siguen sin mejorar, manteniéndose doceavos en la clasificación, ahora con un 13-17.

Para la noche de este martes 20 de diciembre la NBA llega con una cartelera de cinco partidos que, a pesar de ser menos, mantendrán en alto la emoción del mejor básquetbol del mundo.

El Madison Square Garden albergará el cruce entre los Knicks y los Warriors. Los locales se presentan como sextos de la Conferencia Este con un 17-13, mientras que los de San Francisco esperan mejorar su registro de 15-16 que los tiene onceavos en el Oeste.

A la misma hora en el FTX Arena, los Heat recibirán a los Bulls. Los miamenses saldrán en búsqueda de una victoria en casa para incrementar su global de 16-15. Por su parte, los Toros necesitan una victoria para cortar su racha de cuatro derrotas y aspirar a salir del onceavo lugar del Este, donde se ubican con un 11-18.

El último de los duelos, promete ser el más atractivo y de gran relevancia para la Conferencia Oeste; los Nuggets contra los Grizzlies. Los de Colorado son segundos con una marca de 18-11, mientras que los de Tennessee son líderes, con poca distancia, gracias a un similar 19-10.

Horarios:

TNT doubleheader highlights a 5-game night!

▪️ NYK seeks 8 in a row

▪️ Poole coming off 43 (career high)

▪️ Jokic coming off 40/27/10

▪️ MEM seeks 8 wins in 9 gameshttps://t.co/HMzmcXqNJT pic.twitter.com/Qgd9s9NhrM

— NBA (@NBA) December 20, 2022