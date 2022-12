Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 19 de diciembre

Este lunes 19 de diciembre arranca la novena semana de la temporada regular 2022-23 de la NBA y lo hace con una atractiva cartelera de partidos. También hay interesantes resultados que revisar de la jornada dominical.

La tarde de domingo arrancó con una sorpresiva derrota de los Celtics ante la visita de los Magic. Con este resultado, los de Boston perdieron el liderato de la Conferencia Este y ahora son segundos con un global de 22-9. Por su parte, los de Orlando ocupan el lugar 13 de la misma tabla con un 11-20.

En Canadá, los Raptors cayeron ante los Warriors. La franquicia de Toronto se vio superada en casa y no pueden mejorar su negativo registro, quedando ahora con un 13-17 en el décimo puesto del Este. Los Guerreros, en tanto, luchan para subir de la plaza 11 de la Conferencia Oeste, donde se ubican con un 15-16.

Cerrando la jornada, los Lakers triunfaron ante los Wizards. Los angelinos siguen siendo doceavos del Oeste, ahora con una marca de 13-16, mientras que los capitalinos también están en el puesto 12 del Este, pero con un peor récord, de 11-20.

Para la noche de este lunes, la NBA nos ofrece una atractiva cartelera de nueve partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga y un gran nivel de competitividad.

Uno de los primeros juegos será entre los Cavaliers y los Jazz. La franquicia de Ohio espera sumar una victoria para mejorar su 20-11 que los tiene terceros de la Conferencia Este y así recortar distancia con el líder. Al frente tendrán a un equipo de Utah que llega como octavo del Oeste con un 17-15.

Más tarde se dará uno de los duelos más prometedores de hoy, los Pelicans contra los Bucks. Nueva Orleans se presenta como segundo de la Conferencia Oeste con un 18-11 y tiene la intención de recuperar la punta. Pero no tendrán una labor fácil, ya que reciben a quienes son primeros del Este con un 21-8.

En el Footprint Center, los Suns se medirán ante los Lakers. Los de Arizona siguen luchando por volver a las primeras posiciones, por lo que intentarán incrementar su marca de 18-12 que los tiene cuartos en la tabla Oeste. En tanto, los oro y púrpura quieren sumar una tercera victoria consecutiva.

