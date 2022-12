NBA: Stephen Curry estará fuera unas semanas por lesión y preocupa a los Warriors

La pasada noche de miércoles en la NBA, Stephen Curry salió con molestias físicas del partido de los Warriors contra los Pacers y ahora se conoce la gravedad de su lesión.

El último juego de Golden State dejó solo preocupación en San Francisco, ya que además de sufrir una derrota, se confirmó que perderán a su máxima figura.

Según reportó el especialista Adrian Wojnarowski, de ESPN, el base estará fuera por “unas semanas” mientras se recupera de sus dolencias.

Posteriormente, a través de las redes sociales de ‘GSW’, se confirmó la situación de manera oficial. El club anunció que Curry se sometió a una resonancia magnética que detalla una subluxación del hombro izquierdo.

Stephen Curry, who suffered an injury during last night’s game in Indiana, underwent an MRI today.

The MRI confirmed that Stephen experienced a left shoulder subluxation. A timeline for his return will be provided in the coming days. pic.twitter.com/mzE0kDP2G2

